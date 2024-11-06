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ФСБ напомнила о высылке двух дипломатов США в 2023 году в связи с делом Шонова

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - В 2023 году из России выдворили двух американских дипломатов в связи с делом бывшего сотрудника Генконсульства США во Владивостоке Роберта Шонова, осужденного за негласное сотрудничество с представителями иностранного государства, сообщил Центр общественных связей ФСБ.

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"В связи с проведением шпионской деятельности американцы признаны персонами нон грата и выдворены с территории Российской Федерации", - сказали в ЦОС.

Приморский краевой суд 1 ноября 2024 года вынес обвинительный приговор Шонову по делу о негласном сотрудничестве с представителями иностранного государства и назначил ему четыре года и десять месяцев исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.

По данным ФСБ, с 1999 по 2021 год Шонов работал в генконсульстве США во Владивостоке и был уволен в связи с его закрытием. После начала СВО он решил "возобновить контакт с американцами в целях оказания им содействия в антироссийской деятельности. А американцы предложили ему конфиденциальное сотрудничество в качестве тайного осведомителя политического отдела посольства США в Москве", рассказали в спецслужбе.

Работу Шонова, по данным ФСБ, "непосредственно курировали первый секретарь политического отдела посольства США в Москве Силлин Джеффри Хэнкок и второй секретарь Бернстайн Дэвид Самуэль".

"С осени 2022 года до марта 2023 года Шонов за материальное вознаграждение выполнял задания кураторов по сбору сведений, касающихся СВО, мобилизационных процессов в регионах России, осуществлял выявление проблемных моментов и оценку их влияния на население. Особый интерес для американской стороны представляла информация о выборах президента РФ в 2024 году", - сообщили в ФСБ.

Там добавили, что Шонов также "вел поиск и отбор в среде представителей экспертного и журналистского сообщества Дальневосточного федерального округа и Сибири лиц, лояльных США и готовых в условиях проведения СВО поддерживать контакты с американцами, предоставлять информацию, интересующую Госдепартамент США".

Шонов был задержан во Владивостоке в марте 2023 года.

"Силлин и Бернстайн убеждали Шонова в безопасности сотрудничества с ними, уверяли в отсутствии угрозы разоблачения информатора со стороны российских спецслужб. Однако после его задержания отказались оказать ему какую-либо помощь, ограничившись дежурным обвинением в адрес российских властей с трибуны американского внешнеполитического ведомства", - заявили в ФСБ.

14 сентября 2023 года в МИД России была вызвана посол США Линн Трейси с "последующим объявлением главе американской дипломатической миссии жесткого демарша по поводу вмешательства Силлина и Бернстайна во внутренние дела России".

Владивосток США ФСБ МИД Бернстайн Дэвид Самуэль Силлин Джеффри Хэнкок Роберт Шонов
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