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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:00

Двух сотрудников посольства США в России объявили персонами нон грата

Двух сотрудников посольства США в России объявили персонами нон грата
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Посол США в Москве Линн Трейси в четверг была вызвана в МИД РФ, дипломату заявлено о решении российской стороны объявить persona non grata двух сотрудников американской дипмиссии, сообщили на Смоленской площади.

"Вызванной в МИД России 14 сентября главе американской дипмиссии в Москве Л.Трейси был сделан жесткий демарш с вручением официальной ноты относительно несовместимости с дипломатическим статусом действий первого секретаря посольства США Дж.Силлина и второго секретаря посольства Д.Бернстайна", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В МИД РФ заявили, что "указанные лица вели незаконную деятельность, поддерживая связь с обвиняемым в "конфиденциальном сотрудничестве" с иностранным государством российским гражданином Р.Шоновым, которому за материальное вознаграждение давались задания, имеющие целью нанести ущерб национальной безопасности Российской Федерации".

"Послу США заявлено, что Дж.Силлин и Д.Бернстайн должны покинуть территорию России в течение семи суток в статусе "persona non grata", - говорится в сообщении.

О задержании бывшего сотрудника американского консульства во Владивостоке Роберта Шонова стало известно 28 августа. По версии ФСБ, он собирал информацию о мобилизации, ходе специальной военной операции и протестной активности россиян. Сообщалось, что он действовал по заданию сотрудников политического отдела посольства США Бернстайна и Джеффри Силлина.

Шонову предъявлено обвинение по ст. 275.1 УК России "Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством". ФСБ опубликовала видео с частью его показаний, где он признает сотрудничество с посольством.

США МИД РФ
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