В РФ в 2023 году пресекли мошеннические хищения с банковских карт на 6 трлн руб.

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Генпрокурор РФ Игорь Краснов заявил о предотвращении в 2023 году миллионов мошеннических операций с банковскими картами.

"Краснов подчеркнул, что в результате системных организационных и технических мер межведомственного характера отражены миллионы попыток совершения операций без добровольного согласия клиента (34 млн за 2023 г.) и блокировок звонков с мошеннических номеров (свыше 620 млн)", - сообщили в Генпрокуратуре по итогам координационного совещания.

По данным ведомства, принятые меры позволили не допустить хищения порядка 6 трлн рублей. "Совместными мерами в 2023 г. ограничен доступ к более чем 4 тыс. сайтов, распространяющих сведения о деятельности финансовых пирамид", - добавили в прокуратуре.

Согласно сообщению, по фактам нарушения законодательства в связи с пропуском "подменного трафика" прокурорами возбуждено 866 административных производств, по результатам их рассмотрения судами назначено 320 штрафов на сумму свыше 128 млн рублей.

"В итоге снизилась доля коммуникаций мошенников с жертвами преступлений с помощью "подменной" телефонии с 30% до 2% от общего числа соединений, практически исключены атаки на номера российских абонентов из-за рубежа и подмена злоумышленниками абонентских номеров на российскую телефонную нумерацию", - сообщил Краснов.

Он добавил, что была активизирована исковая работа прокуроров, включая вопросы возмещения ущерба и судебной защиты пострадавших в результате дистанционных мошенничеств.

Всего в 2023 году направлено 1,8 тыс. исков и заявлений.