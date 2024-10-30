Мошенники в РФ начали воровать тг-каналы под предлогом размещения рекламы

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - В МВД России зафиксировали рост числа хищений телеграм-каналов мошенниками под предлогом размещения рекламы, сообщили в среду в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий министерства.

"В октябре участились попытки хищений ТГ-каналов под предлогом размещения рекламы. С владельцами или администраторами связываются от лица известных маркетплейсов и предлагают интеграцию", - сказали в управлении журналистам.

В полиции пояснили, что злоумышленники ведут переговоры в течение нескольких недель, "согласуют контент с "руководством", вносят правки и спорят о стоимости размещения".

"После всех этапов администратору предлагают зарегистрироваться в рекламном кабинете и отправить код подтверждения для "привязки" ТГ аккаунта. Сайт маркетплейса, где расположен рекламный кабинет, является фишинговой копией, а после передачи кода подтверждения владелец лишится доступа в собственный аккаунт", - отметили в МВД.

В случае успешной атаки мошенники получают доступ не только к тг-каналам, но и ко всем личным перепискам жертвы.