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Сервис машинного перевода МИД РФ будет переводить фамилии иностранцев на кириллицу

Сервис машинного перевода МИД РФ будет переводить фамилии иностранцев на кириллицу
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Правительство РФ утвердило правила перевода фамилий и имен, содержащихся в документах, удостоверяющих личность иностранцев, с латинского на кириллическое написание.

Документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно правилам, перевод осуществляется путем использования сервиса, "обеспечивающего обработку входящего запроса, перевод по правилам, учитывающим специальные фонетические и орфографические особенности конкретного иностранного языка, и формирование ответа".

Чтобы обеспечить единообразный перевод, госорганы должны использовать сервис машинного перевода МИД РФ, размещенный в единой системе межведомственного электронного взаимодействия, а организации – сервис машинного перевода МИД РФ, размещенный на едином портале государственных и муниципальных услуг.

"При пересечении иностранными гражданами госграницы РФ перевод осуществляется в информационных системах ФСБ на основании сведений, содержащихся в визуальной зоне и машиносчитываемой зоне документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина, посредством локальных версий сервиса машинного перевода", - уточняется в документе.

Затем эти сведения передаются автоматически в государственные информационные системы МВД и Минцифры, уточняется в правилах.

Правительство РФ МИД РФ Минцифры ФСБ
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