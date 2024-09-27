Туристы начали выигрывать суды по отказам в выезде из-за ошибок в паспортах

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Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Ситуация с запретом на выезд в связи с ошибками в загранпаспортах туристов существенно улучшилась, некоторые россияне выиграли иски против выдавших документ органов власти, сообщил в пятницу вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.

"Ситуация, конечно, сейчас существенно улучшилась по сравнению с тем, что было в начале лета, когда большее количество паспортов было изъято из-за технических ошибок. А часть пострадавших, по-другому их не назовешь, обратились за судебной защитой и уже выигрывают иски у федеральных органов исполнительной власти по причине допущенных ошибок при выдаче загранпаспортов", - сообщил он на пресс-конференции.

По словам Мурадяна, уже есть несколько прецедентов, когда возмещают полную стоимость сгоревших билетов.

"А где-то даже и неплохой моральный вред вернули. Но надо понимать, что за судебной защитой пойдут единицы процентов тех, у кого изъяли паспорта", - добавил он.

Эксперт сообщил, что активное освещение проблемы в СМИ повлияло на ситуацию с ее решением.

"Конечно, на пике все туристы ринулись проверять свои паспорта, так как СМИ активно освещали проблему. МВД здесь тоже выступило с инициативой бесплатной замены паспортов с техническими ошибками, и многие туристы могли поменять свои паспорта вне рамок общей очереди выдачи загранпаспортов. Сказать, что больше не было таких случаев? Нет, они есть, потому что в голове у путешественников действует принцип, что если я по этому паспорту уже выезжал, то проблем дальше не будет. Нет, на самом деле, надо помнить, что каждое пересечение границы - это как в первый раз. И для вас должно быть так, и для сотрудника погранконтроля, он будет проверять и изучать", - подчеркнул Мурадян.

Он считает, что россияне стали более внимательно относится к проверке новых паспортов, и это стало решением проблемы.

"Я думаю, что все будет уже хорошо, потому что проблема была освещена, алгоритмы действия известны. И, соответственно, сказать, что я не знал, не был в курсе, наверное, у туристов уже не получится. Это, кстати, к вопросу перспектив будущих судебных разбирательств. Скорее всего, суды уже будут ссылаться на то, что вам предоставили после происшествия все алгоритмы действия. В остальном же, конечно, россияне, скажем так, не паниковали. Никто поездки по этому поводу не отменял и планы не менял", - добавил Мурадян.

Как сообщалось, после вступления в силу новых правил выезда из России 1 ноября 2023 года участились случаи, когда сотрудники погранслужбы находили ошибки в загранпаспортах туристов, признавали такие паспорта недействительными и изымали их. Пограничники получили право изымать загранпаспорт на месте по восьми критериям (истрепанный вид, технические и орфографические ошибки и другие). Проблемы стали возникать из-за различий в написании данных в паспорте и в базах, которыми пользуются пограничники. После изъятия паспорта туристы не могли вылететь за рубеж и теряли деньги, потраченные на покупку тура.