В МВД заявили, что проблема с загранпаспортами в РФ не носит массовый характер

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Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Несоответствие в написании персональных данных и ошибки в машиночитаемой зоне заграничных паспортов не носят массовый характер, но являются основными причинами трудностей при выезде за рубеж российских граждан, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В настоящее время признание недействительными заграничных паспортов не носит массовый характер и связано в основном с обнаружением ошибок в персональных данных граждан, а также в машиночитаемой зоне документа", - написала Волк в своем телеграм-канале в понедельник.

Она отметила, что еще в прошлом году был устранен технический сбой, вызвавший ошибки при формировании машиночитаемой зоны.

"Что же касается несоответствий в написании имен и фамилий, то наиболее распространенной ситуацией стало употребление буквы "ё" и ее некорректная транслитерация. К примеру, если в свидетельстве о рождении или во внутреннем паспорте гражданина фамилия, имя, отчество содержат букву "ё" или же она заменена на "е", то в соответствующих реквизитах заграничного паспорта должна указываться эта же буква", - пояснила представитель МВД.

Волк сообщила, что гражданам следует быть внимательными при получении заграничных паспортов и тщательно проверять правильность внесенных в них сведений.

"Если же ошибка в установочных данных выявлена гражданином после выдачи загранпаспорта, он может обратиться в оформившее документ подразделение по вопросам миграции с заявлением об ее устранении. Новый паспорт будет оформлен в кратчайший срок без взимания государственной пошлины", - подчеркнула представитель ведомства.

Ранее в ряде СМИ со ссылкой на представителей туристической отрасли появились сообщения о том, что после вступления в силу новых правил выезда из России 1 ноября 2023 года, участились случаи, когда сотрудники погранслужбы находят ошибки в загранпаспортах туристов, признают такие паспорта недействительными и изымают их. Пограничники получили право изымать загранпаспорт на месте по восьми критериям (истрепанный вид, технические и орфографические ошибки и другие). Проблемы стали возникать из-за различий в написании данных в паспорте и в базах, которыми пользуются пограничники.

14 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что россиянам не нужно проверять правильность транслитерации фамилии и имени буквами латинского алфавита в своих загранпаспортах, так как различие в их написании не является ошибкой и основанием для изъятия данного документа.

Она отмечала, что при этом транслитерация фамилии и/или имени может быть изменена по заявлению гражданина на основании документов, перечисленных в регламентах, в частности, свидетельств о рождении, заключении и расторжении брака, перемене имени, выданных компетентными органами иностранных государств.

"Таким образом, одно и то же имя может быть транслитерировано по-разному. Это не ошибка и не основание для изъятия паспорта. Перечень таких оснований установлен частью первой статьи 8.1 федерального закона "О порядке выезда из РФ и въезда в РФ" от 15 августа 1996 года № 114-ФЗ", - сообщала Захарова.