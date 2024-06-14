Российский МИД назвал допустимой различную транслитерацию имен в паспортах

Разные варианты написания одного и того же имени - не ошибка и не повод для изъятия загранпаспорта, объяснила Мария Захарова

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Россиянам не нужно проверять правильность транслитерации своих фамилий и имен на латиницу при оформлении заграничных паспортов или в уже оформленных документах нет необходимости, заявила представитель МИД Мария Захарова.

Она ответила на вопросы журналистов о том, каковы правила транслитерации фамилий и имен граждан России при оформлении ими заграничных паспортов и есть ли необходимость проверки правильности транслитерации в уже оформленных документах.

При оформлении загранпаспортов полномочными органами системы российского МИД фамилия и имя владельца паспорта транслитерируются путем простого замещения русских букв буквами латинского алфавита согласно правилам транслитерации кириллических знаков, являющимися приложением к административным регламентам, утвержденным приказами МИД от 2020 года № 2113 и № 2114.

При этом транслитерация фамилии и/или имени может быть изменена по заявлению гражданина на основании документов, перечисленных в регламентах, в частности, свидетельств о рождении, заключении и расторжении брака, перемене имени, выданных компетентными органами иностранных государств, добавила Захарова.

"Таким образом, одно и то же имя может быть транслитерировало по-разному. Это не ошибка и не основание для изъятия паспорта. Перечень таких оснований установлен частью первой статьи 8.1 Федерального закона "О порядке выезда из РФ и въезда в РФ" от 15 августа 1996 года № 114-ФЗ", - подчеркнула представитель МИД.

Аналогичными правилами при оформлении заграничных паспортов руководствуются и территориальные органы МВД России, добавила она.

СМИ и представители туристической отрасли сообщали, что после вступления в силу новых правил выезда из России 1 ноября 2023 года, резко участились случаи, когда сотрудники погранслужбы находят ошибки в загранпаспортах туристов, признают такие паспорта недействительными и изымают их. Пограничники получили право изымать загранпаспорт на месте по восьми критериям (истрепанный вид, технические и орфографические ошибки и другие). Проблемы стали возникать из-за различий в написании данных в паспорте и в базах, которыми пользуются пограничники.

"Сначала пошла волна ошибок, где-то пол перепутали, где-то орфографические ошибки, потом начались проблемы с именами с буквой "ё". Мы все видели таких случаев гораздо больше, чем дошло до СМИ, потому что и Семёны попали, и Фёдоры, и, собственно говоря, эта проблема носит сейчас лавинообразный характер", - говорил вице-президент Ассоциации туроператоров России, гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян в мае.

14 июня Мурадян сообщил, что туроператоры стали получать меньше сообщений от туристов о том, что они не смогли выехать за границу из-за обнаруженного на паспортном контроле несоответствия в загранпаспорте.