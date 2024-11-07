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Мишустин поручил ведомствам следить за ценами на фрукты и овощи

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин поручил министру сельского хозяйства Оксане Лут следить за ценообразованием на плодоовощную продукцию и не допускать ее дефицита.

"По цене также очень важно смотреть, чтобы экономика предложения, которой мы занимаемся, была достаточной в плодоовощной продукции, крайне аккуратно нужно смотреть на достаточность продуктов. Знаю, что вы этим занимаетесь, вместе с Минэкономразвития просьба держать руку на пульсе", - сказал Мишустин на заседании правительства.

Минэкономразвития Михаил Мишустин Оксана Лут Минсельхоз
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