Минфин отметил, что страны G7 продолжают продвигать санкции против алмазов из РФ

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Страны G7, несмотря на частичное ослабление в августе этого года санкций в отношении бриллиантов российского происхождения, продолжают работу по продвижению рестрикций, говорится в тексте комментариев замминистра финансов РФ Алексея Моисеева, размещенном на сайте Минфина.

В августе 2024 года США и ЕС в ответ на многочисленные обращения представителей отрасли, в том числе из стран G7, ввели изъятия в отношении ювелирных изделий с бриллиантами и неоправленных бриллиантов, приобретенных до вступления в силу ограничений, напомнил Моисеев.

"Тем не менее работа по продвижению рестрикций продолжается. Как известно, недавно представители G7 совершили очередное турне по миру с тем, чтобы добиться участия других стран в "сертификации" G7", - сообщил Моисеев.

Он предполагает, что сначала от стран-производителей алмазов попросят лишь формализовать свое участие и без издержек регистрировать свои алмазы в "облачном цифровом регистре G7", с помощью которого будет обеспечиваться их прослеживаемость. "При этом обеспечить реальную прослеживаемость алмазов и бриллиантов, несмотря на громкие заявления многочисленных поставщиков цифровых решений, технически невозможно, ни одно из предложений не дает полных гарантий и, по сути, они лишь вводят в заблуждение своих партнеров и клиентов", - полагает замминистра.

"Закончится все тем, что торговля алмазным сырьем африканских производителей либо частично перейдет под контроль западного инструмента верификации, параметры которого будут устанавливаться странами G7 и постепенно расширяться..., вплоть до ценообразования или запрета на импорт, либо - уйдет в серую зону", - считает Моисеев. Уход в серую зону пагубно скажется на странах-производителях - занятости, поступлениях роялти и налоговых отчислений в бюджет, качестве экономического развития.

Более глобально отрасль может столкнуться с риском сокращения своих масштабов (downscaling): предложение алмазов кратно упадет. Это приведет ее к "нишевизации", когда выручки от продукта будет недостаточна для инвестиций в видовой маркетинг и поддержания глобальной привлекательности продукта для потребителя, говорится в тексте комментариев замминистра.

"Создание неопределенности и стигматизация алмазов в сознании потребителей в качестве "источника финансирования конфликтов" приведет к тому, что потребитель будет ассоциировать природные бриллианты с рискованной покупкой и предпочтет для снижения риска уходить в другие сегменты или в альтернативные продукты", - считает Моисеев.

По его мнению, на фоне затянувшегося кризиса в алмазной отрасли и сложной макроэкономической ситуации санкционная политика США и G7 подрывает попытки индустрии выйти на траекторию устойчивого развития. "В стремлении "отменить" российские алмазы, на которые приходится треть всей мировой добычи, ..., коллективный Запад может в итоге "отменить" всю мировую алмазно-бриллиантовую отрасль, нанеся ей непоправимый ущерб", - считает замминистра.