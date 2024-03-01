Канада запретила косвенный импорт российских алмазов массой свыше карата

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Канада вводит запрет на ввоз через третьи страны российских алмазов и ювелирной продукции массой от одного карата, сообщил в пятницу канадский МИД.

"Министр иностранных дел Мелани Джоли сегодня объявила, что Канада вслед за партнерами по G7 вводит дополнительные ограничения на российские алмазы. (...) Этот запрет (...) относится к косвенному импорту российских алмазов и ювелирных изделий с бриллиантами массой один карат и выше", - говорится в пресс-релизе ведомства.

В МИД добавили, что Оттава продолжит работать с международными партнерами для применения новых мер против российских алмазов.

Канадский МИД напоминает, что ранее Канада ввела санкции в отношении российской группы алмазодобывающих компаний "АЛРОСА".

В феврале Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) распространило документы, необходимые для реализации анонсированного в декабре прошлого года поэтапного запрета на импорт российских непромышленных алмазов и бриллиантов в страны G7. Так, с 1 марта 2024 года запрещается ввоз в США российских алмазов массой от 1 карата, с 1 сентября - от 0,5 карата, сообщило ведомство. Запрет распространяется и на изделия из российских алмазов, ограненных в третьих странах.

OFAC планирует выпустить разъяснения к этим запретам.

С 2014 года Канада ввела санкции в отношении более 2,9 тыс. физических и юридических лиц в России, Белоруссии, Молдавии и на Украине, которые, по мнению Оттавы, "причастны к нарушению суверенитета и территориальной целостности Украины".