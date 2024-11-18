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Импорт Индией российских алмазов в сентябре упал почти в 25 раз

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Импорт алмазов из России в Индию в сентябре упал на 96% (почти в 25 раз) по сравнению с данными годичной давности, составив 37 тыс. карат, сообщило министерство торговли и промышленности Индии. Годом ранее было ввезено 917 тыс. карат.

Этот объем оценивался в $1,5 млн против $112 млн годом ранее.

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Суммарный импорт Индией алмазов в сентябре был всего на 23% ниже данных годичной давности, составив 1,43 млн карат. Алмазная отрасль находится сейчас в затянувшемся кризисе, хотя российская "АЛРОСА" ожидает восстановления спроса в конце года на фоне нормализации запасов огранщиков.

Крупнейшими поставщиками алмазов в Индию остаются ОАЭ, Гонконг и Бельгия. При этом Гонконг, до 2022 года уступавший России по объему поставок алмазов, продолжает увеличивать свою долю. В сентябре Гонконг ввез алмазы на сумму $448 млн (на 5% ниже данных 2023 года). Импорт из ОАЭ упал на 12% г/г, из Бельгии - на 16%, до $581 млн и $186 млн соответственно.

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Импорт российских алмазов стал снижаться в годовом сравнении с апреля этого года. До этого динамика был иной: в марте импорт был в 2,3 раза больше данных 2023 года, составив 728 тыс. карат, в феврале - на 85% выше г/г (1,81 млн карат), а в январе - на 14% выше (400 тыс. карат), что участники рынка объясняли распродажей запасов до вступления в силу санкций G7 в отношении российской алмазной продукции.

С 1 марта этого года вступил в силу второй этап санкций стран G7 в отношении российских драгоценных камней. После введения с 1 января прямого запрета на импорт алмазов и бриллиантов непосредственно из России, с 1 марта он распространился на бриллианты от 1 карата, ограненные из российских алмазов в третьих странах. Это наиболее чувствительная мера из санкционного пакета стран "семерки", на которые приходится 70% мирового розничного рынка бриллиантов. Индия является крупнейшим производителем бриллиантов в мире, здесь производится 9/10 всех бриллиантов в мире, преимущество мелких, сырьем для которых традиционно были российские камни.

Индия РФ
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