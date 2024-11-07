Поиск

Курская область запросила финансовую помощь в размере 24,9 млрд руб. на 2025 год

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Власти Курской области обратились к федеральным властям с просьбой о предоставлении дополнительной финансовой помощи, необходимой региону в условиях контртеррористической операции, сообщает пресс-служба областной думы.

Отмечается, что вторжение ВСУ на территорию региона негативно отразилось на его социально-экономическом положении, создав трудности в формировании бюджета на 2025-2027 годы.

"Анализ показывает, что в 2025 году ожидается снижение валового регионального продукта на 7%, а в девяти приграничных муниципальных образованиях прибыль организаций не прогнозируется. Фонд начисленной заработной платы ожидается на уровне, упавшем на 63%. Это привело к изменению экономической ситуации в регионе и, соответственно, к снижению доходов областного бюджета", - говорится в сообщении.

Так, параметры бюджета на 2025 год предусматривают доходы в размере 75,9 млрд рублей и расходы - 79,2 млрд рублей, что создает дефицит в 3,3 млрд рублей, основные источники покрытия которого - коммерческие кредиты. При этом многие расходы в размере 24,9 млрд рублей не обеспечены финансированием.

Запрашиваемые средства в объеме 24,9 млрд рублей необходимы для финансирования строительства соцобъектов и дорожной деятельности - 14,9 млрд рублей; льготного лекарственного обеспечения - 0,6 млрд рублей; частичной компенсации расходов на повышение зарплат бюджетникам - 2,6 млрд рублей; поддержки мер по обеспечению сбалансированности бюджетов - 7,4 млрд рублей.

Обращение подписал спикер облдумы, а также руководители всех парламентских партий.

С 9 августа 2024 года по решению Национального антитеррористического комитета в регионе был введен режим контртеррористической операции.

ВСУ Курская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минцифры обсуждает создание консорциума для разработки российского аналога Android

Минцифры обсуждает создание консорциума для разработки российского аналога Android

По делу о хищении недвижимости Минобороны РФ арестованы активы на 700 млн руб.

В Кремле назвали абстрактной публикацию WSJ о плане команды Трампа по Украине

В Кремле не исключили общение Путина с Трампом до его инаугурации

В Кремле не исключили общение Путина с Трампом до его инаугурации

Российские власти намерены увеличить расходы на науку на 13% в следующем году

Торги на фондовом рынке "Мосбиржи" начнутся в полдень

РКН рекомендовал владельцам интернет-ресурсов отказаться от CDN-сервиса CloudFlare

"Мосбиржа" объяснила задержку торгов ошибкой в работе торгово-клиринговой системы

Сервис машинного перевода МИД РФ будет переводить фамилии иностранцев на кириллицу

Сервис машинного перевода МИД РФ будет переводить фамилии иностранцев на кириллицу

Иноагентам разрешат получать доходы от творчества только на рублевый спецсчет

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });