Курская область запросила финансовую помощь в размере 24,9 млрд руб. на 2025 год

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Власти Курской области обратились к федеральным властям с просьбой о предоставлении дополнительной финансовой помощи, необходимой региону в условиях контртеррористической операции, сообщает пресс-служба областной думы.

Отмечается, что вторжение ВСУ на территорию региона негативно отразилось на его социально-экономическом положении, создав трудности в формировании бюджета на 2025-2027 годы.

"Анализ показывает, что в 2025 году ожидается снижение валового регионального продукта на 7%, а в девяти приграничных муниципальных образованиях прибыль организаций не прогнозируется. Фонд начисленной заработной платы ожидается на уровне, упавшем на 63%. Это привело к изменению экономической ситуации в регионе и, соответственно, к снижению доходов областного бюджета", - говорится в сообщении.

Так, параметры бюджета на 2025 год предусматривают доходы в размере 75,9 млрд рублей и расходы - 79,2 млрд рублей, что создает дефицит в 3,3 млрд рублей, основные источники покрытия которого - коммерческие кредиты. При этом многие расходы в размере 24,9 млрд рублей не обеспечены финансированием.

Запрашиваемые средства в объеме 24,9 млрд рублей необходимы для финансирования строительства соцобъектов и дорожной деятельности - 14,9 млрд рублей; льготного лекарственного обеспечения - 0,6 млрд рублей; частичной компенсации расходов на повышение зарплат бюджетникам - 2,6 млрд рублей; поддержки мер по обеспечению сбалансированности бюджетов - 7,4 млрд рублей.

Обращение подписал спикер облдумы, а также руководители всех парламентских партий.

С 9 августа 2024 года по решению Национального антитеррористического комитета в регионе был введен режим контртеррористической операции.