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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:10

Американская НПО Freedom House признана нежелательной в РФ

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Генпрокуратура РФ признала нежелательной в России деятельность американской неправительственной организации Freedom House.

"Генеральная прокуратура Российской Федерации признала нежелательной деятельность международной неправительственной организации Freedom House, Inc. (США)", - заявили в российском надзорном ведомстве.

В Генпрокуратуре сообщили, что "среди основных направлений деятельности Freedom House - содействие установлению так называемой "главенствующей" роли США в мире".

В ведомстве подчеркнули, что с начала специальной военной операции "организация активно участвует в продвижении политики недружественных государств по российско-украинскому конфликту, в том числе по дискредитации Вооруженных сил РФ".

Также, считают в прокуратуре, Freedom House призывает к оказанию всесторонней помощи украинской армии, конфискации "замороженных" российских активов в пользу Украины, увеличению санкционного давления, к введению международных санкций в отношении третьих государств.

Freedom House существует с 1941 года и финансируется в том числе на средства, пожертвованные правительством США. На сайте организации заявлено, что ее цель - "расширять и защищать свободу во всем мире".

Freedom House Генпрокуратура РФ
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