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Международный клуб участников интеллектуальных игр IAIS признан нежелательным в РФ

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Генпрокуратура РФ признала нежелательной в России деятельность международной неправительственной организации Internationale Assoziation fur Intellektuelle Spiele (IAIS, Лихтенштейн).

"Организация объединяет более 200 участников спортивных версий "Что? Где? Когда?", "Брейн-ринга", "Своей игры" и родственных им игр из стран Европы, Азии и Северной Америки", - сообщили в ведомстве во вторник.

В Генпрокуратуре заявили, что "несмотря на положения устава, запрещающего участие в политической деятельности, IAIS фактически распространяет в сети информацию, направленную на дискредитацию руководства Российской Федерации, внешней и внутренней политики страны".

По данным прокуроров, НПО "задействована в инициируемых зарубежными антироссийскими центрами пропагандистских кампаниях, направленных на продвижение протестных и деструктивных идей в России".

Кроме того, отмечают в ведомстве, командам из России и Белоруссии запрещено выступать под государственными флагами своих стран на международных турнирах.

Лихтенштейн IAIS Генпрокуратура РФ
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