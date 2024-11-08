Иноагентами стали комик Денис Чужой и проект "Говорит НеМосква"

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Минюст внес в перечень иностранных агентов чеченского общественного деятеля Тумсо Абдурахманова, стендап-комика Дениса Алесина (Денис Чужой), журналиста Дмитрия Трещанина и проект "Говорит НеМосква".

Из пресс-релиза следует, что трое новых иноагентов и создатели проекта "Говорит НеМосква" живут за границей. Всем им вменяют распространение фейков о политике и решениях российских властей, участие в распространение контента иноагентов. Также все они выступали против СВО, сообщает Минюст.

Кроме того, Абдурахманову вменяют распространение фейков, направленных на формирование негативного образа российской армии, и участие в качестве респондента на информационной площадке, предоставляемой иностранным агентом.

Алесин, по данным Минюста, участвовал "в создании сообщений и материалов организации, включенной в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации".