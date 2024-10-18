Иноагентами признаны врач Андрей Волна и проект Ateo

Из реестра иноагентов исключены три ООО

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Минюст включил в реестр иностранных агентов пять человек и проект Ateo.

Иноагентами признаны врач Андрей Волна, активист Алексей Барановский, северодвинский депутат Сергей Илюхин, политик и юрист Даниил Константинов и экономический обозреватель Максим Матвейченков (Максим Блант).

Кроме того, из реестра в связи с ликвидацией исключены ООО "ТРАНСМИССИЯ", ООО "Вега 2021" и ООО "Время колокольчиков".

Проект "Ateo", по данным министерства, участвовал в распространении для неограниченного круга лиц контента иностранных агентов, а также распространял фейки о решениях и политике российских властей и недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа российской армии и фейки о российской избирательной системе. Создателями и владельцами проекта являются лица, проживающие за пределами России, отметило ведомство.

Барановскому Минюст вменил распространение фейков о российских властях и фейков, направленных на формирование негативного образа армии. Кроме того, он участвовал в создании и распространении сообщений и материалов иностранных агентов, выступал против СВО, участвовал как респондент на информационных площадках, предоставляемых иностранным агентом и нежелательной организацией.

"А.А. Волна принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, выступал против специальной военной операции на Украине. Распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Вооруженных Сил Российской Федерации. Проживает за пределами Российской Федерации", - сказано в пресс-релизе.

Илюхин, по данным Минюста, распространял фейки о российских властях, участвовал в распространении контента иноагентов и присутствовал в качестве корреспондента на информационных площадках, предоставляемых иностранным агентом.

Константинову вменили распространение фейков о российских властях и недостоверных сведений, направленных на формирование негативного образа Вооруженных сил. Также он участвовал в создании и распространении контента иноагентов. Кроме того, он назван участником нежелательной для России организации, проживает он за границей.

Матвейченков (Блант), по сведениям Минюста, распространял фейки о решениях и политике российских властей и высказывался против СВО, а также распространял контент иноагентов. Минюст назвал его сотрудником организации-иноагента.