Публициста Александра Архангельского признали иноагентом

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Минюст России внес в реестр иностранных агентов публициста и литературоведа Александра Архангельского, журналиста Александра Горбачева.

Также в список добавлены журналистка Анна Зуева, а также журналист Алексей Серегин.

В сообщении ведомства отмечается, что Архангельский выступал против специальной военной операции на Украине, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике. Участвовал в качестве респондента на информационной площадке, предоставляемой иностранным агентом, принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов.

По данным министерства, Горбачев распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, а также недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Вооруженных Сил Российской Федерации. Выступал против специальной военной операции на Украине. Принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. Проживает за пределами Российской Федерации.

Минюст сообщает, что Зуева распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, выступала против специальной военной операции на Украине. Принимала участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. Является участником организаций, включенных в реестр иностранных агентов. Проживает за пределами Российской Федерации.

Отмечается, что Серегин распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, а также недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Вооруженных Сил Российской Федерации. Выступал против специальной военной операции на Украине. Принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов.

Кроме того, из реестра в связи с ликвидацией исключено общество с ограниченной ответственностью Издательский дом "Новая глава".