Уголовное дело возбуждено в Пятигорске после взрыва газа в жилом доме

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Обстоятельства взрыва бытового газа в многоэтажном доме в Пятигорске (Ставропольский край) будут расследовать в рамках уголовного дела, сообщило региональное следственное управление.

Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека), части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

По данным следствия, 9 ноября в квартире многоквартирного дома по улице Пальмиро Тольятти в Пятигорске произошел взрыв бытового газа, в результате один человек погиб, еще один пострадал. Пострадавшего госпитализировали в больницу.

Утром в субботу пресс-служба ГУ МЧС сообщила, что пожарные тушат возгорание в девятиэтажном доме в квартире на четвертом этаже на площади 60 квадратных метров в Пятигорске. Позднее глава глава города Дмитрий Ворошилов проинформировал, что в многоквартирном доме в жилом комплексе "Курортный" произошёл, предположительно, взрыв газа. Глава Ставрополья Владимир Владимиров сообщил, что погибла женщина.

Позднее пресс-служба ГУ МЧС по Ставрополью проинформировала, что на месте происшествия ликвидировано открытое горение, эвакуированы 10 человек. В доме повреждены девять квартир. Краевая прокуратура начала свою проверку инцидента.