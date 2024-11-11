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Суд подтвердил приговор гражданке США и России Карелиной за госизмену

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Апелляционный суд рассмотрел дело гражданки США и России Ксении Карелиной, которая обвиняется в государственной измене, и подтвердил приговор первой инстанции, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

"Сегодня Второй апелляционный суд общей юрисдикции, рассмотрев жалобу, признал судебный акт законным и обоснованным. Апелляционная жалоба защитника оставлена без удовлетворения. Таким образом, приговор вступил в законную силу", - говорится в сообщении.

В августе Свердловский областной суд признал Ксению Карелину виновной в госизмене и приговорил к 12 годам колонии общего режима. Также ей назначили штраф в 300 тысяч рублей и последующее ограничение свободы на полтора года.

Защита Карелиной обжаловала приговор.

По версии следствия, Карелина перевела деньги одной из украинских организаций, средства в дальнейшем пошли на приобретение военного имущества для ВСУ.

США ВСУ Свердловский областной суд Ксения Карелина Украина
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