Сторона защиты гражданки США и РФ Карелиной обжаловала приговор

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Адвокат гражданки США и РФ Ксении Карелиной, осужденной за госизмену, подал апелляционную жалобу, сообщает в субботу пресс-служба Свердловского областного суда.

"Апелляционная жалоба адвоката осужденной поступила в суд накануне", - говорится в сообщении.

15 августа Свердловский областной суд признал Ксению Карелину виновной в государственной измене и назначил ей наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, с последующим ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев и штрафом в размере 300 тысяч рублей.

Как установил суд, 24 февраля 2022 года Карелина по своей инициативе перевела денежные средства в интересах одной из украинских организаций, которые впоследствии направились на приобретение ВСУ предметов тактической медицины, экипировки, средств поражения и боеприпасов. Адвокат Карелиной сообщал журналистам, что намерен обжаловать приговор.