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СКР завершил расследование около 70 дел против 800 иностранных наемников ВСУ

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Следственный комитет РФ завершил расследование около 70 уголовных дел против 800 наемников из семи стран, в том числе США, воевавших против России на стороне Украины, сообщили в ведомстве.

"Продолжается расследование уголовных дел в отношении иностранных граждан, воевавших на стороне Украины за денежное вознаграждение", - говорится в сообщении, размещенном в четверг в телеграм-канале СКР.

В ведомстве отметили, что "в отношении 800 лиц вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых".

"Всего на текущий момент завершено расследование порядка 70 уголовных дел в отношении иностранных наемников. В их числе - граждане Грузии, Латвийской, Литовской и Французской республик, США, Республики Молдова и подданный Королевства Швеция", - говорится в сообщении.

По данным СКР, судами в отношении более 30 наемников вынесены обвинительные приговоры.

Такие данные были приведены на совещании, проведенном главой СКР Александром Бастрыкиным в Донецке, добавили в ведомстве.

ВСУ СКР Украина
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