РФ объявила в розыск американца, воюющего на стороне ВСУ в Курской области

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Гражданин США Роберт Вертман разыскивается по подозрению в участии в вооруженном конфликте против России в Курской области в качестве наемника, сообщает Следственный комитет РФ (СКР) в четверг.

"Вертман подозревается (заочно) в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений, предусмотренных ст. 105; ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105; ч. 2 ст. 167, ч. 4 ст. 222, ч. 4 ст. 221.1, ч. 4 ст. 222.2, п. "б" ст. 205, ст. 317, ч. 2 ст. 318, ч. 3 ст. 322, ч. 3 ст. 359 УК РФ (убийство; покушение на убийство организованной группой, общеопасным способом; террористический акт; умышленные повреждение чужого имущества; незаконные приобретение, хранение, ношение огнестрельного и крупнокалиберного огнестрельного оружия, а также взрывчатых устройств, совершенные организованной группой; посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа; применение насилия в отношении представителя власти; незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации; наемничество)", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале СКР.

По версии ведомства, американец "лично принимает непосредственное участие в вооруженном конфликте в качестве наемника на территории Российской Федерации".

Согласно сообщению, "Вертман и иные представители наемнических формирований, действуя с представителями ВФУ (вооруженных формирований Украины - ИФ) и будучи вооруженными автоматическим стрелковым и крупнокалиберным огнестрельным оружием, с использованием взрывных устройств, а также военной техники, в начале сентября 2024 года незаконно пересекли государственную границу РФ и вторглись на территорию Курской области".

По данным следствия, "преследуя цель устрашения населения, причинения значительного имущественного ущерба и дестабилизации деятельности органов власти, они совершали преступные действия, направленные на убийство и покушение на убийство гражданского населения".

Как информирует СКР, "следствием принимаются меры к установлению местонахождения фигуранта и его соучастников".