СКР заочно предъявил обвинение еще 68 иностранцам, воевавшим на стороне Украины

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Российские следователи заочно предъявили обвинение еще почти 70 иностранным наемникам, всего ведомство расследует дела в отношении почти 600 граждан других стран, принимающих участие в боевых действиях на стороне Украины.

"В рамках уголовного дела о наемничестве следствием получены дополнительные материалы, на основании которых заочно предъявлено обвинение еще 68 иностранцам из семи государств", - сообщили в СК РФ по итогам совещания, которое председатель комитета Александр Бастрыкин провел в Луганске.

Всего, по данным ведомства, в настоящее время расследуются уголовные дела в отношении 591 иностранного гражданина из 46 стран, большинство из них - граждане США, Канады, Грузии, Израиля, Великобритании, Германии, Литвы и Латвии.