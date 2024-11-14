"Эйч энд Эн" задумалась о производстве сливочного масла на своих заводах в РФ

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - АО "Эйч энд Эн" (Health & Nutrition), год назад объединившее активы ушедшей из РФ французской Danone, рассматривает возможность организации производства сливочного масла на своих заводах, сообщил генеральный директор АО Якуб Закриев в ходе посещения "Молочного комбинат "Петмол" (филиал компании) в Петербурге заместителем председателя правительства РФ Дмитрием Патрушевым.

"Мы уже рассматриваем производство сливочного масла на своих площадках, обязательно вернемся к этому вопросу и решим", - сказал Закриев, комментируя просьбу вице-премьера оценить вариант установки линии для выпуска этого продукта.

По словам Патрушева, в настоящее время для удовлетворения образовавшегося повышенного спроса на сливочное масло в России открыт импорт продукции из дружественных стран, при этом РФ заинтересована в развитии собственных производителей.

Как сообщалось, в мае этого года французская компания Danone закрыла сделку по продаже своего бизнеса в РФ компании "Вамин Р" (Татарстан). ООО "Вамин Р" было зарегистрировано 25 сентября 2023 года. Его владельцами являются "Вамин Татарстан" (99%) и Руслан Алисултанов (1%). Бенефициар - Минтимер Мингазов.

Об уходе из РФ Danone заявил в 2022 году. В июле 2023 года российские активы компании были переданы под госуправление по указу президента РФ. Тогда же АО "Данон Россия" и АО "Данон трейд" были переименованы в "Эйч энд Эн" и "Эйч энд Эн Трейд". В марте 2024 года Владимир Путин подписал указ, отменяющий передачу обеих компаний под временное управление Росимуществу. После этого была проведена сделка с компанией "Вамин Р".

АО "Эйч энд Эн" объединяет 12 заводов.

Рост цен на молочную продукцию в РФ в последнее время стал предметом особого внимания властей. В октябре о повышении цен уведомил ряд производителей сливочного масла. В конце октября этому было посвящено совещание у Патрушева, на котором он поручил ведомствам в течение двух недель принять исчерпывающие меры по стабилизации ситуации на продовольственном рынке, в том числе на рынке сливочного масла. РФ также обратилась в ЕЭК с предложением предоставить полугодовую квоту на его беспошлинный ввоз в объеме 30 тыс. тонн.

По данным Росстата, с начала года по 11 ноября сливочное масло подорожало на 28,4%.