Дмитрий Патрушев попросил ведомства организовать импорт картофеля из дружественных стран

Это нужно, чтобы удовлетворить спрос на рынке на фоне сокращения урожая

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Вице-премьер Дмитрий Патрушев попросил Минэкономразвития и Минсельхоз решить вопрос об импорте картофеля из дружественных стран для того, чтобы удовлетворить спрос на него на внутреннем рынке из-за снижения урожая в этом году, сообщает его пресс-служба.

"Попросил Минэкономразвития и Минсельхоз проработать вопрос об импорте картофеля из дружественных стран для того, чтобы удовлетворить растущий спрос на картофель. Но мы понимаем, что нужно развивать собственное производство. И мы будем работать над тем, чтобы удовлетворить спрос той продукцией, которую мы производим на наших полях", - заявил Патрушев во время посещения ЗАО "Племенной завод Приневское" в Ленобласти.

Вице-премьер напомнил, что прошлый, 2023 год стал абсолютно рекордным по урожаю картофеля - собрано более 8,5 мл тонн. "И это сказалось на цене, она оказалась на грани себестоимости. В 2024 году, несмотря на непогоду, прогноз по урожаю сохраняется на уровне 7,3 млн тонн, что сравнимо с урожаями 2021 и 2022 годов. Цена тоже сопоставимая", - сказал он.