Российские импортеры кратно увеличили закупки сливочного масла через белорусскую биржу

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Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Российские компании-импортеры в январе-октябре 2024 года приобрели на площадке Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ) свыше 50 тыс. тонн сливочного масла, сообщил заместитель начальника управления внешнеэкономической деятельности БУТБ Герман Пузырный.

"По результатам десяти месяцев наибольший объем сделок по покупке продукции сельского хозяйства на Белорусской универсальной товарной бирже пришелся на компании из России, Казахстана и ОАЭ. Общая сумма биржевых контрактов по трем странам превысила $682 млн с долей России около 90%", - сказал Пузырный, которого цитирует пресс-служба БУТБ.

"Если говорить непосредственно о России, то в разрезе регионов в пятерку крупнейших импортеров белорусской продукции АПК вошли Московская, Ленинградская, Смоленская и Ярославская области, а также республика Татарстан. В целом же биржевые сделки по покупке сельхозпродукции заключали компании из 30 субъектов восточной страны-соседки. При этом лидером продаж на российском рынке сегодня является сливочное масло. За январь-октябрь текущего года участники этого государства приобрели почти 51 тыс. тонн такой продукции, что в разы больше прошлогоднего показателя", - отметил Пузырный.

Представитель БУТБ добавил, что высоким спросом у россиян также пользовалось сухое обезжиренное молоко, сыры, творог, говядина, пшеничный глютен и аминокислоты. По всем этим позициям биржевые сделки заключаются на регулярной основе.