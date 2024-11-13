Цены на сливочное масло в октябре выросли на 6,6%, за год – почти на 30%

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Цены на сливочное масло в РФ в октябре выросли на 6,6%, сообщил Росстат в среду.

Рост цен ускорился: в сентябре он составлял 5,1%. С начала года сливочное масло подорожало на 25,7%, по сравнению с октябрем прошлого года - на 29,7%.

Росстат отмечает рост цен и на другие молочные продукты. Так, сметана в октябре подорожала на 3,2%, все виды питьевого молока (кроме детского) и питьевые сливки - на 2,6%, сыры - на 2,5%, кисломолочные продукты, творог, национальные сыры и брынзу, сырки, йогурт, сгущенное молоко с сахаром - от 1,2% до 2,4%.

По данным Росстата, цены на продукты питания в целом в октябре по сравнению с сентябрем выросли на 1,3% (в сентябре по сравнению с августом - на 0,3%), с начала года - на 5,7% (на 4,3%), в годовом выражении - на 9,3% (на 9,5%).

Эти показатели не учитывают данные по алкогольной продукции, которая в октябре подорожала на 0,5%, с начала года - на 6,9%, за год - на 7,1%.

Цены на соленую, маринованную, копченую рыбу выросли на 2,6%, соленые и копченые деликатесы из рыбы - на 2,3%, соленую сельдь - на 2,2%, мороженую разделанную рыбу - на 2%, рыбное филе, мороженые креветки, рыбные консервы - от 1,2% до 1,8%.

Пшеничный хлеб подорожал на 1,4%, ржаной - на 1,2%, горох и фасоль - на 1,3%, бараночные изделия и пшено - на 1%, овсяная и перловая крупа - на 0,9%.

Среди мясной продукции больше всего подорожали мясо индейки (на 1,8%). В то же время цены на мясо кур снизились на 1,1%, на куриные окорочка - на 0,3%. С начала года курятина подешевела на 5,6%, по сравнению с октябрем прошлого года - на 6,6%.

Росстат также отмечает рост цен на шоколад - на 2,3%, конфеты, глазированные шоколадом, - на 1,9%, натуральный кофе в зернах и молотый - на 1,7%, мороженое и торты - на 1,5%, маргарин, поваренную соль, растворимый кофе, какао, печенье, пряники, мед, игристые вина - от 0,9% до 1,3%.

Цены на оливковое масло выросли на 1,8%, на подсолнечное - также на 1,8%. С начала года подсолнечное масло подрожало на 4,9%, за год - на 5%. Цены на сахар в октябре снизились на 0,6%, по сравнению с началом года зафиксирован рост на 3,5%. Но в годовом выражении октябрьские цены были ниже на 2,4%.