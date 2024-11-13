Соглашения о сдерживании цен на сливочное масло заключены в 21 регионе РФ

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Соглашения о добровольном снижении или фиксации цен (наценок) на сливочное масло между региональными властями и предпринимателями заключены в 21 регионе РФ, сообщает пресс-служба ФАС.

Их соблюдение будет способствовать стабилизации цен и повышению доступности товара для граждан, отмечается в сообщении.

В настоящее время они действуют в Амурской, Белгородской, Брянской, Запорожской, Калужской, Кировской, Московской, Орловской, Пензенской, Самарской, Тамбовской, Новосибирской, Саратовской, Херсонской, Челябинской областях, Коми, Крыму, ДНР и ЛНР, Ставропольском и Хабаровском краях.

В частности, министерство сельского хозяйства Тамбовской области и ООО "Маслозавод "Дружба" заключили меморандум, согласно которому оптово-отпускная цена на масло "Традиционное" 82,5% жирности зафиксирована до конца 2024 года. Аналогичный документ подписан с ОАО "Орбита" и ООО "Бондарский сыродельный завод".

Министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области и сеть магазинов "Продсиб" подписали соглашение, в соответствии с которым при формировании розничной цены на одну из позиций масла сеть магазинов обязана применять торговую наценку не более 10% до конца 2024 года. Аналогичное соглашение заключено с ООО "Мегаторг".

Правительство Саратовской области и ООО "Глория-Маркет", ООО "Мидгард", ООО "Сокур Торг" подписали соглашения, в соответствии с которыми эти компании ограничили наценки до 5% не менее чем на одну товарную позицию сливочного масла до апреля 2026 года.

"ФАС России продолжает оказывать региональным властям методическую помощь при заключении аналогичных соглашений для стабилизации цен на социально значимый продукт", - говорится в сообщении.

Соглашения заключены в соответствии с постановлением правительства от 26 апреля 2023 года "О случаях допустимости соглашений, заключаемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации с хозяйствующими субъектами в целях стабилизации цен на товары".

Как сообщил Росстат в среду, цены на сливочное масло в РФ в октябре выросли на 6,6%, причем темпы роста ускорились В сентябре они составил 5,1%. С начала года сливочное масло подорожало на 25,7%, по сравнению с октябрем прошлого года - на 29,7%.