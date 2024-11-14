Госдума приняла во II чтении проекты внебюджетных фондов на 2025-2027 годы

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Госдума приняла во втором чтении проекты бюджетов Социального фонда и Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС).

Правительство 30 сентября внесло в парламент законопроект № 727321-8 о бюджете Социального фонда и № 727322-8 - Фонда обязательного медицинского страхования. В первом чтении они были приняты 24 октября.

В рамках второго чтения бюджета Социального фонда была внесена поправка о том, что в 2025 году правительство может решить увеличить стоимость пенсионного коэффициента и проиндексировать фиксированную выплату к страховой пенсии. Это должно быть сделано не позднее 1 февраля 2025 году и не меньше, чем на уровень роста потребительских цен за 2024 год

В проект бюджета ФОМС поправок не внесли.