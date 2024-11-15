Росрыболовство фиксирует проблемы с добычей криля в Антарктике

По данным ведомства, несколько стран безосновательно пытаются создать морские охраняемые районы, вредя крилевому промыслу

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Российские рыбаки, начавшие в 2024 году добычу криля в Антарктике после длительного перерыва, сталкиваются с проблемами, рассказал журналистам замруководителя Росрыболовства Василий Соколов.

"Пока там у нас работает одна компания из ГК "Норебо". Это был первый опыт. Промысел осуществлялся, но есть серьезные технологические и политические моменты, которые мешают рыбакам", - сказал он.

По его словам, ряд стран пытается, "мягко говоря, убить крилевый промысел".

"То есть идет целенаправленная вещь - создание именно в районах крилевого промысла морских охраняемых районов, причем без какого-либо научного обоснования. Активно продвигается эта идея, - сказал Соколов. - И плюс пытаются ввести ограничения, которые вообще сделают экспедиционный промысел неэффективным. Это не только для нас, но и для Китая. Кстати, и Норвегия тоже под это подпадает. То есть ситуация там очень тяжелая".

При этом Соколов напомнил, что во времена Советского Союза в этом районе работала крупная флотилия, у которой были в том числе и транспортные суда, и перегрузчики, и научное сопровождение. "То есть флот работал как единое целое. Сейчас, конечно, с этим сложнее", - отметил он.

По его данным, идею ограничений продвигают, в первую очередь, Великобритания, Австралия и Новая Зеландия, а также США.

По его словам, Росрыболовство доказывает неправомерность попыток введения ограничений. В регионах добычи криля российское научно-исследовательское судно "Атлантида" провело капитальные научные исследования его запасов, только после этого РФ возобновила промысел. "У нас новейшие научные данные", - подчеркнул Соколов.

Как сообщалось, российские рыбаки вышли на промысел криля в Антарктике весной этого года. Для них этот район важен, прежде всего, возможностями добычи криля, которая не велась ими в зоне конвенции АНТКОМ (Конвенция о сохранении морских живых ресурсов Антарктики) с 1992 года, за исключением небольших объемов в 2008-2010 годах.

Проект возобновления добычи антарктического криля российскими рыбодобытчиками и строительства крилеловов заложен в стратегии развития рыбохозяйственного комплекса до 2030 года. Плановый показатель вылова к этому сроку - 450 тыс. тонн.

Сейчас в добыче криля в Антарктике активно участвуют Норвегия, Китай, Чили, Южная Корея.

По оценкам АНТКОМ, в Антарктике можно добывать около 5 млн тонн криля в год.