Правительство изменило стратегию развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Правительство утвердило изменения в стратегию развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов на период до 2030 года. Соответствующее распоряжение подписано 7 февраля 2025 года и размещено на официальном портале правовой информации.

Обновленная стратегия имеет два варианта реализации - базовый и консервативный.

Согласно базовому варианту, в 2025 году рост производства сельхозпродукции по сравнению с 2021 годом составит 11,7%, по консервативному - 3,8%. В 2026 году эти показатели установлены на уровне соответственно 13,8% и 5,5%, в 2027 году - 15,8% и 7,3%, в 2018 году - 18,5% и 9,3%, в 2029 году - 22% и 11,2%, в 2030 году - 25% (что соответствует задаче, поставленной президентом) и 13,5%.

Экспорт продукции АПК, по базовому варианту, в 2025 году (в номинальных ценах) составит $40,7 млрд, по консервативному - $38,5 млрд, в 2026 году - соответственно $42,2 млрд и $40,5 млрд, в 2027 - $44 млрд и $42,6 млрд, в 2028 - $47,1 млрд и $46,1 млрд, в 2029 - $51,1 млрд и $50,6 млрд, в 2030 году - в $55,2 млрд по обоим вариантам, что соответствует поставленной президентом задаче о росте экспорта в полтора раза по сравнению с 2021 годом.

Согласно базовому варианту, объем инвестиций в основной капитал обеих отраслей в 2025 году (к уровню 2020 года) увеличится на 4,5%, консервативному - на 4,3%, в 2026 году - соответственно на 5,5% и 4,5%, в 2027 - на 6,6% и 5,4%, в 2028 - на 8,1% и 5,9%, в 2029 - на 10% и 6,4%, в 2030 году - на 12,2% и 7%.

Площадь вовлеченных в оборот сельхозземель в 2025 году, по базовому варианту определена в 5 млн 447,5 тыс. га, по консервативному - в 2 млн 870,2 тыс. га, в 2026 году - соответственно 6 млн 745,4 тыс. га и 4 млн 242,6 тыс. г, в 2027 - 8 млн 043,3 тыс. га и 5 млн 594,9 тыс. га, в 2028 - 9 млн 341,1 тыс. га и 8 млн 141,5 тыс. га. В 2030 году этот показатель должен возрасти до 13 млн 234,8 тыс. га (по обоим вариантам), что предусмотрено федеральной программой "Земля".

Обновленная стратегия также предусматривает, что в 2025 году, по базовому варианту, сельхозорганизации внесут 90,6 кг минеральных удобрений на 1 га (в действующем веществе), по консервативному - 77,7 кг, в 2026 году соответственно - 95,1 и 78,5 кг, в 2027 - 99,8 и 79,3 кг, в 2028 - 104,8 и 80,2 кг, в 2029 - 110,04 и 81,1 кг, в 2030 году - 115,6 и 81,7 кг.

Вылов рыбы и других водных биоресурсов, по базовому варианту, в 2025 году определен в 5,209 млн тонн, по консервативному - в 5,08 млн тонн, в 2026 году - соответственно 5,126 млн и 4,95 млн тонн, в 2027 - 5,355 млн и 5,1 млн тонн, в 2028 - 5,387 млн и 5,01 млн тонн, в 2029 - 5,508 млн и 5,1 млн тонн, в 2030 году - 5,5 млн и 5,15 млн тонн. Производство аквакультуры предусмотрено в 2025 году соответственно в 420 тысяч и 400 тысяч тонн, в 2026 - в 432 тысячи и 420 тысяч тонн, в 2027 - в 479 тысяч и 440 тысяч тонн, в 2028 - в 526 тысяч и 460 тысяч тонн, в 2029 - в 573 тысячи и 480 тысяч тонн, в 2030 году - в 618 тысяч и 502 тысячи тонн.