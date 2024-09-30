Россиянин Малина приговорен к 25 годам лишения свободы за поджоги релейных шкафов

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Военный суд приговорил к 25 годам лишения свободы гражданина России Владимира Малину, который, по данным следствия, совершил поджоги релейных шкафов на железной дороге и планировал поджечь здание подмосковного УМВД, сообщило УФСБ по Москве и Московской области.

"2-й Западный военный окружной суд признал подсудимого виновным в совершении инкриминируемых преступлений и назначил ему наказание в виде 25 лет лишения свободы, из которых 5 лет с отбыванием в тюрьме, а оставшуюся часть срока 20 лет - в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Приговор вступил в законную силу.

По данным спецслужбы, Малина "инициативно вышел на контакт с курируемым Службой безопасности Украины представителем запрещенной в Российской Федерации террористической организации, по заданию и под руководством которого осуществил поджог двух релейных шкафов в районе ж/д станции "Бекасово-1" Киевского направления Московской железной дороги, а также предпринял неудачную попытку совершения диверсии на объекте связи в городском округе Лобня Московской области".

"В дальнейшем по заданию куратора Малина В.П. намеревался поджечь здание ОМВД России по району Марфино города Москвы, но, прибыв на объект в назначенный для теракта день, испугавшись задержания, скрылся с места преступления", - сообщили в УФСБ.

Малину задержали полицейские в июне 2024 года при подготовке поджога релейных шкафов в районе железнодорожной станции "Барыбино" Павелецкого направления Московской области, добавили в управлении.

"В ходе следствия его деяния квалифицированы следственной службой управления по признакам преступлений, предусмотренных ст. 275 (совершение государственной измены в форме оказания помощи иностранному государству и его представителям в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации), ч.2 ст.205.5 (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической), п. "а" ч.2 ст. 281 (диверсия), ч.3 ст. 30 и п. "а" ч.2 ст. 281 (покушение на совершение диверсии), ч.1 ст. 30 и п. "а" ч.2 ст. 281 (приготовление к совершению диверсии), ч. 1 ст. 30 и ч.1 ст. 205 (приготовление к террористическому акту), ч.2 ст. 205.4 (участие в террористическом сообществе), ст. 205.3 (прохождение обучения террористической деятельности), ст. 281.2 (прохождение обучения диверсионной деятельности), ч.2 ст. 281.3 (участие в диверсионном сообществе) УК",- сообщили в управлении.