Пожар в приюте для пострадавших от домашнего насилия женщин в Одинцово полностью потушен
Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Пожарные ликвидировали возгорание в частном доме в Одинцово, где располагается приют для женщин, сообщается в МЧС России утром в субботу.
"Пожар в Подмосковье полностью потушен", - говорится в сообщении.
В пятницу сообщалось о пожаре в частном доме в подмосковной деревне Чигасово Одинцовского городского округа. Площадь пожара составила 300 кв. м.
В пресс-службе Минздрава Московской области сообщили, что при пожаре пострадали шесть человек. Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов сообщил о пяти пострадавших.
По данным МЧС РФ, возможная причина пожара - короткое замыкание электрообогревателя.
По факту пожара возбуждено уголовное дело.
По данным из открытых источников, приют "Дом убежище" организован для женщин и детей, пострадавших от домашнего насилия. Как сообщил глава Одинцовского округа Андрей Иванов, его постояльцев перевезли в аналогичный центр в другом округе в Подмосковье.