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Пожар в приюте для пострадавших от домашнего насилия женщин в Одинцово полностью потушен

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Пожарные ликвидировали возгорание в частном доме в Одинцово, где располагается приют для женщин, сообщается в МЧС России утром в субботу.

"Пожар в Подмосковье полностью потушен", - говорится в сообщении.

В пятницу сообщалось о пожаре в частном доме в подмосковной деревне Чигасово Одинцовского городского округа. Площадь пожара составила 300 кв. м.

В пресс-службе Минздрава Московской области сообщили, что при пожаре пострадали шесть человек. Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов сообщил о пяти пострадавших.

По данным МЧС РФ, возможная причина пожара - короткое замыкание электрообогревателя.

По факту пожара возбуждено уголовное дело.

По данным из открытых источников, приют "Дом убежище" организован для женщин и детей, пострадавших от домашнего насилия. Как сообщил глава Одинцовского округа Андрей Иванов, его постояльцев перевезли в аналогичный центр в другом округе в Подмосковье.

МЧС России Одинцово Подмосковье
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