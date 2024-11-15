Причиной пожара в Одинцово могло стать короткое замыкание

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - При пожаре в частном доме в Одинцово пострадали пять человек, причиной возгорания могло стать короткое замыкание обогревателя, сообщил глава городского округа Андрей Иванов.

"В результате пожара в частном доме в СНТ "Горицвет" пострадали трое мальчиков возрастом 6 месяцев, 1,5 года и 3 года. (...) Также есть двое пострадавших взрослых: женщины 22 и 35 лет", - сообщил он в своем телеграм-канале в пятницу вечером.

В доме располагается частный приют, организованный волонтерами, на момент возгорания в нем находилось 26 человек, 18 из них - дети. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь, добавил Иванов.

Между тем, в пресс-службе Минздрава Московской области сообщили, что при пожаре пострадали шесть человек.

По факту пожара возбуждено уголовное дело.