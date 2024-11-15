В подмосковном Одинцово горит частный дом, пострадали шесть человек

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Частный дом, в котором находились почти 30 человек, горит в подмосковной деревне Чигасово Одинцовского городского округа, есть пострадавшие.

"Пожар в Подмосковье локализован. В доме находились 26 человек, из них 18 детей. Сотрудники МЧС России спасли на пожаре 2 человек. Остальные покинули здание самостоятельно", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства.

Между тем, в пресс-службе Минздрава Московской области сообщили, что при пожаре пострадали шесть человек.

"В результате пожара пострадали шесть человек. Одному пострадавшему была оказана медицинская помощь на месте и от госпитализации отказался. Пятеро были госпитализированы в медучреждение, подведомственное Минздраву МО", - отметили в ведомстве.

Там добавили, что врачи оценивают их состояние как тяжелое. Оказывается необходимая медицинская помощь.

По факту пожара возбуждено уголовное дело.

"15 ноября 2024 вечером в частном домовладении, расположенном в СНТ "Чигасово" Одинцовского городского округа произошло возгорание. В результате пожара эвакуированы люди", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.

По данному факту возбуждено уголовно дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 168 УК РФ (уничтожение и повреждение имущества по неосторожности).

"На место происшествия выехала группа из числа наиболее опытных следователей и криминалистов, которые в ближайшее время приступят к осмотру. Принимаются меры к установлению всех обстоятельств и причин произошедшего", - говорится в сообщении.

Площадь пожара составляла 300 кв. метров.