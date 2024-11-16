Постояльцев загоревшегося приюта в Одинцово перевозят в такой же центр в другом округе

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание обогревателя

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Частный приют, организованный волонтёрами, располагался в доме в Одинцово, где в пятницу вечером произошёл пожар, сообщил глава Одинцовского округа Андрей Иванов.

"В доме располагался частный приют "Дом убежище", (...) сейчас его постояльцев перевозят в аналогичный центр в другом округе Подмосковья", - написал Иванов в своем телеграм-канале.

Как сообщалось, в Одинцово произошел пожар в приюте, в момент возгорания в нем находилось 26 человек, 18 из них - дети. Пострадали трое детей: трёхлетний мальчик и две девочки - 6 месяцев и 1,5 года, они отравились угарным газом.

Иванов сообщил, что дети в сознании, им оказывают помощь в Клиническом центре восстановительной медицины и реабилитации Звенигорода, в дальнейшем они будут переведены в ДКЦ (детский клинический центр) им. Рошаля.

Также пострадали две женщины 22 и 35 лет, им оказывают экстренную медицинскую помощь.

Глава добавил, что, по предварительной информации, причиной пожара стало короткое замыкание обогревателя на втором этаже дома.

По данным из открытых источников, приют "Дом убежище" организован для женщин и детей, пострадавших от домашнего насилия.