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Один человек погиб в результате атаки дрона на машину в Белгородской области

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что один мирный житель погиб в результате атаки дрона на легковой автомобиль.

"В селе Бирюч Валуйского округа, в котором с 27 октября 2022 года введен режим ЧС, движущийся легковой автомобиль подвергся атаке вражеского дрона-камикадзе. Погиб мирный житель. От полученных ранений мужчина скончался на месте", - написал он в своем телеграм-канале в воскресенье.

Супруга погибшего находилась в той же машине, она жива, от медицинской помощи отказалась, добавил губернатор.

Белгородская область Вячеслав Гладков
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