В белгородском селе на мине насмерть подорвался гулявший с собакой мужчина

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о гибели мирного жителя, подорвавшегося на мине.

"Поступила информация, что в селе Грузское Борисовского района во время прогулки с собакой в лесопосадке мужчина подорвался на взрывном устройстве. От полученных ранений он скончался на месте", - написал он в Telegram.

Губернатор призвал земляков воздержаться от прогулок по лесу и внимательно смотреть по сторонам и под ноги.