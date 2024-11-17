В Кремле заявили, что в Москве не обольщаются насчет политики Трампа в отношении РФ

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Во время предстоящего президентства Дональда Трампа под контролем республиканцев будут Сенат и Конгресс, однако в Москве сомневаются, что это окажет больше влияние на отношения РФ и США, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Сейчас у Трампа будет другая ситуация. Под контролем республиканцев Сенат и Конгресс. У него будут менее связаны руки. Какое будет окончательное наследство администрации демократов - мы посмотрим 20 января", - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" (ВГТРК).

У него уточнили, стоит ли России "обольщаться на этот счет" - в плане перспектив изменений в российско-американских отношениях.

"Ни в коем случае. Это было бы политической близорукостью", - сказал Песков.