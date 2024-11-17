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Песков напомнил, что во время прошлого президентства Трампа сохранялись отношения с РФ

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Избранный президент США Дональд Трамп по натуре своей бизнесмен и достаточно импульсивный политик и государственный деятель, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Господин Трамп - достаточно импульсивный политик и государственный деятель, он по натуре своей бизнесмен. Человек, который пытается во всем сделать сделку", - сказал Песков в интервью автору и соведущему программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК) Павлу Зарубину, фрагмент которого размещен в телеграм-канале "Вестей".

Он отметил, что несмотря ни на что, во время прошлого президентства Трампа России и США все-таки удавалось сохранять двусторонние отношения. "Несмотря на все издержки, несмотря на все немыслимое, что творилось, все-таки тогда еще было сложно предположить, что возможно такое обрушение двусторонних отношений, свидетелями которого мы являемся сейчас", - сказал он.

Дмитрий Песков Дональд Трамп США
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