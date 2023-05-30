S8 Capital вслед за покупкой активов Continental приобретет и шинный бизнес Cordiant

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Группа S8 Capital Армена Саркисяна приобрела российского производителя шин Cordiant с тремя предприятиями в Омске и Ярославле, пишет "Коммерсант".

Как рассказали изданию источники, S8 Capital закрыла сделку по покупке 100% акций АО "Кордиант". В периметр сделки вошли две производственные площадки в Ярославле и Омске, на которых располагаются три завода, а также центр НИОКР "Интайр" и центр ремонта оборудования. Сумма сделки не раскрывается.

Неделю назад также стало известно, что группа S8 приобрела завод Continental в Калуге и компанию-дистрибутора. Российскому холдингу также отошла одна из марок германского шинного концерна - Gislaved. Теперь портфель S8 Capital включает еще и бренды Cordiant, Tunga и Tyrex.

До сделки АО "Кордиант" принадлежало топ-менеджменту. Мажоритарным акционером была Галина Гуринова, жена Вадима Гуринова, основателя и председателя совета директоров ГК "Сервис-Телеком", сообщили газете представители бывшего акционера. Представитель Вадима Гуринова отметил, что для обеих сторон сделка носит стратегический характер: "Продажа "Кордиант" позволит сконцентрироваться на развитии башенного бизнеса и других инвестиционных проектах".

"С приобретением АО "Кордиант" уже в самое ближайшее время мы сможем предложить рынку широкую продуктовую линейку легковых, легкогрузовых и грузовых шин: от эконом- до премиум-сегмента", - цитирует "Коммерсант" управляющего директора S8 Capital Торстена Шуберта. Он отметил перспективы "синергии технологий и ноу-хау Continental с наработками инженерно-технической команды R&D центра "Интайр".

На Cordiant в 2020 году приходилось 9,6% рынка легковых шин, 11,1% рынка легкогрузовых шин, 17,4% цельнометаллокордных грузовых и 31,8% комбинированных грузовых шин, по оценке рынка, с которой ознакомилась газета. Собеседник издания в отрасли отмечает, что с тех пор ситуация изменилась - особенно на фоне нынешнего кризиса. По его словам, Cordiant могла нарастить свои доли, при одновременно на рынке обострилась конкуренция с возросшим импортом из Китая.

Мощность бывшего завода Continental - 4 млн шин в год с перспективами расширения до 16 млн штук. Мощность заводов "Кордиант" - 9,7 млн шин (легковые, легкие грузовые, грузовые). В S8 Capital мощности Cordiant оценили в около 9 млн шин. Вместе с бывшей площадкой Continental S8 в итоге сконцентрирует мощности в почти 14 млн шин в год.

Как сказал изданию собеседник на рынке, у "Татнефти", купившей завод Nokian, мощности составляют 17,5 млн шин в год, а у бывшего актива "Татнефти" "Нижнекамскшины" - 15 млн шин (легковые, легкие грузовые, грузовые). При этом он отметил, что бывшая площадка Nokian во Всеволожске сейчас явно работает далеко не на полную загрузку (в компании загрузку не комментируют). В S8 сообщали, что по заводу в Калуге в ближайшее время рассчитывают выйти на загрузку мощностей в 80% с нынешних 50%.