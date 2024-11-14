Механическое повреждение обнаружено на магистральном газопроводе в Волгоградской области

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Специалисты устраняют механическое повреждение на магистральном газопроводе "Газпрома" во Фроловском районе Волгоградской области. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ООО "Газпром трансгаз Волгоград".

"В ночь на 14 ноября дежурный диспетчер зафиксировал снижение давления на участке магистрального газопровода во Фроловском районе. На месте дежурной бригадой обнаружено механическое повреждение газовой трубы. Проводятся работы по восстановлению, выясняются обстоятельства происшествия, а также оценивается ущерб от повреждения", - сказал сотрудник пресс-службы.

Он уточнил, что из-за повреждения возможны временные ограничения поставок газа в жилые дома.

В свою очередь в пресс-службе ГУ МЧС по региону уточнили, что на месте ЧП возгорания не зафиксировано.

ООО "Газпром трансгаз Волгоград" обслуживает более 7 тыс. км магистральных газопроводов в Волгоградской, Ростовской, Воронежской областях и Калмыкии.