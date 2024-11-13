В пригороде Воронежа обломки дрона повредили здание предприятия

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - В пригороде Воронежа обломки сбитого БПЛА незначительно повредили непроизводственное здание предприятия, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

"Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в Воронежской области обнаружены и подавлены несколько беспилотных летательных аппаратов. По предварительной информации, пострадавших нет", - сообщил он утром в Telegram.

Пять минут спустя, в 7:22 по Москве губернатор написал об отбое опасности атак БПЛА.

Ранее Минобороны сообщило, что ночью ПВО сбила два БПЛА самолетного типа над Воронежской областью.

11 ноября Гусев сообщал, что обломки сбитого дрона повредили здание промпредприятия в самом Воронеже.