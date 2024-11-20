В Белгородском селе Отрадное при взрыве снаряда пострадал мужчина

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - В Белгородской области житель села Отрадное пострадал в результате прилета, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"У пострадавшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и ушиб грудной клетки", - добавил он. Раненому оказали первую медицинскую помощь и отвезут на лечение в Белгород в горбольницу №2.

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