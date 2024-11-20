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В Белгородском селе Отрадное при взрыве снаряда пострадал мужчина

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - В Белгородской области житель села Отрадное пострадал в результате прилета, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"У пострадавшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и ушиб грудной клетки", - добавил он. Раненому оказали первую медицинскую помощь и отвезут на лечение в Белгород в горбольницу №2.

В Отрадном в трех частных домах выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы.

В селе Веселая Лопань в результате падения FPV-дрона с последующей детонацией повреждена "ГАЗель".

В поселке Октябрьский беспилотник нанес удар по припаркованному легковому автомобилю.

В селе Безымено Грайворонского муниципального округа вследствие детонации дрона выбиты окна в жилом доме.

Село Стригуны Борисовского района атаковали три беспилотника. В результате атак повреждено остекление в частном домовладении

Хроника 24 февраля 2022 года – 20 ноября 2024 годаВоенная операция на Украине
Вячеслав Гладков Отрадное Безымено Белгородская область
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