Поиск

Кремль заявил, что Москву не устраивает вариант заморозки конфликта на Украине

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Вариант заморозки конфликта на Украине России не подходит, поставленные цели должны быть достигнуты, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе общения с прессой Пескова попросили прокомментировать публикации в СМИ, в которых со ссылкой на различные источники говорится о том, что Владимир Путин открыт для обсуждения соглашения о прекращении огня на Украине с Дональдом Трампом, и что в целом Кремль может согласиться заморозить конфликт вдоль линии фронта.

"Президент действительно неоднократно, а точнее, постоянно заявляет о том, что он готов к контактам и к переговорам, это первое. Президент также уже говорил о том, что какой-то вариант заморозки этого конфликта нам не подойдет, нам важно достичь своих целей, которые всем хорошо известны", - сказал пресс-секретарь главы государства.

Дмитрий Песков Владимир Путин Украина Дональд Трамп США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Кандидатура нового посла России в США уже определена

Военная операция на Украине

Белгородский завод "Виолы" скоро возобновит работу после атаки БПЛА

Американец заочно арестован в РФ по обвинению в терроризме в Курской области

Сенаторы РФ одобрили законы о запрете пропаганды чайлдфри

Сенаторы РФ одобрили законы о запрете пропаганды чайлдфри

Приставы заморозили взыскание более 110 млрд руб. долгов с участников СВО

Путин подарил зоопарку Пхеньяна более 70 животных, включая льва и двух медведей

ФСБ сообщила об аресте гражданина ФРГ, причастного к организации диверсий в РФ

ФСБ сообщила об аресте гражданина ФРГ, причастного к организации диверсий в РФ
Военная операция на Украине

Минобороны РФ заявило о нейтрализации за ночь 44 украинских беспилотников

Минобороны РФ сообщило об уничтожении 42 беспилотников ВСУ

Пошлина на экспорт пшеницы из РФ с 20 ноября повысилась на 4,7%

Пошлина на экспорт пшеницы из РФ с 20 ноября повысилась на 4,7%
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });