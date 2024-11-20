Кремль заявил, что Москву не устраивает вариант заморозки конфликта на Украине

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Вариант заморозки конфликта на Украине России не подходит, поставленные цели должны быть достигнуты, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе общения с прессой Пескова попросили прокомментировать публикации в СМИ, в которых со ссылкой на различные источники говорится о том, что Владимир Путин открыт для обсуждения соглашения о прекращении огня на Украине с Дональдом Трампом, и что в целом Кремль может согласиться заморозить конфликт вдоль линии фронта.

"Президент действительно неоднократно, а точнее, постоянно заявляет о том, что он готов к контактам и к переговорам, это первое. Президент также уже говорил о том, что какой-то вариант заморозки этого конфликта нам не подойдет, нам важно достичь своих целей, которые всем хорошо известны", - сказал пресс-секретарь главы государства.