Нарышкин назвал условием для мира устранение причин, вызвавших украинских конфликт

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Россия категорически отвергает идею заморозки украинского конфликта, заявил журналистам директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

"Если говорить о таких дискуссиях и предложениях в отношении замораживания конфликта, скажу, что Россия категорически отвергает какое-либо замораживание конфликта по корейскому, по любому другому варианту, - сказал он. - Нам нужен прочный и долгосрочный мир на долгие-долгие годы вперед".

"Причем этот мир должен быть обеспечен, прежде всего, для нас, для России, для граждан Российской Федерации. Но этот мир должен быть обеспечен и для всего европейского континента", - заявил Нарышкин.

По его словам, "условием для обеспечения мира является устранение тех причин, которые вызвали так называемый украинский конфликт".

"И Россия открыта для переговоров. И условия для таких переговоров названы президентом в июне этого года в ходе совещания с руководящим составом Министерства иностранных дел. И чем быстрее в западных столицах поймут, что предложенные президентом РФ условия мирного договора и, соответственно, переговоров, тем лучше будет и для Украины, и для Европы, ну и для России конечно", - заявил Нарышкин.