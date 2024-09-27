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Трамп на встрече с Зеленским выразил готовность работать с РФ и Украиной для решения конфликта

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Экс-президент США Дональд Трамп на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским пообещал в случае избрания главой государства сотрудничать и с Киевом, и с Москвой для нормализации обстановки на Украине.

"Мы собираемся взаимодействовать с обеими сторонами, чтобы урегулировать эту ситуацию. В какой-то момент это должно закончиться", - сказал Трамп, отвечая вместе с Зеленским на вопросы журналистов в Нью-Йорке.

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Он вновь заверил, что решит украинский вопрос еще до инаугурации в случае избрания президентом США.

"Я думаю, задолго до того мы сможем прийти к каким-то договоренностям, которые будут благоприятными для обеих сторон", - подчеркнул Трамп.

Ранее на этой неделе Трамп заявил, что при победе на президентских выборах он найдет решение украинского кризиса, в который, по его мнению, втянул Вашингтон нынешний президент Джо Байден.

Трамп подчеркивал, что для решения кризиса поговорит с президентом РФ Владимиром Путиным, с Зеленским и "организует им встречу".

Президентские выборы пройдут в США 5 ноября 2024 года.

США Украина Дональд Трамп Владимир Зеленский
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