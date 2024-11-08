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Макрон призвал Трампа добиваться от России "настоящих уступок" по Украине

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон в разговоре с избранным президентом США Дональдом Трампом призывал его добиваться "настоящих уступок" от России по Украине, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

"В среду в ходе 25-минутного разговора Макрон убеждал Трампа гарантировать, что любой дипломатический процесс с Россией по поводу Украине вел бы к настоящим уступкам Кремля, заявили лица, проинформированные о телефонном звонке", - пишет издание.

О реакции Трампа на такое предложение не сообщается.

По данным WSJ, в настоящий момент в ЕС идет закулисная дискуссия о том, как продолжать финансировать Украину, если США при администрации Трампа сократят свой вклад в поддержку Киева.

Газета уточняет, что с февраля 2022 года США предоставили украинскому правительству $106 млрд, в том числе $70 млрд на момент сентября 2024 года. В свою очередь ЕС направил $133 млрд в военной, финансовой и гуманитарной помощи; другие страны вроде Британии и Норвегии тоже выделили миллиарды долларов.

Ранее Трамп предположил, что проведет разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. "Думаю, мы поговорим", - сказал он в интервью NBC News.

Путин заявлял, что не знает, готов ли избранный Трамп к разговору с ним.

"У меня и с Трампом были нормальные отношения. Не знаю, сейчас он хочет или не хочет со мной разговаривать", - сказал президент РФ на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".

Франция Эммануэль Макрон США Дональд Трамп Россия Украина
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