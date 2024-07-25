"Синара" ведет переговоры о поставке 41 электропоезда для ВСМ Москва-Петербург

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Группа "Синара" до 2030 года рассчитывает поставить 41 электропоезд для высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Санкт-Петербург, сообщил в Совете Федерации замгендиректора группы "Синара" Антон Зубихин.

"По высокоскоростному поезду могу отметить, что сейчас мы обсуждаем контракт на поставку 41 электропоезда до 2030 года. Это долгосрочный контракт, который позволит выстроить всю систему комплектаторов", - отметил он.

Зубихин также добавил, что в рамках проекта АО "Трансмашхолдинг" (ТМХ) будет производить 9 существенных компонентов высокоскоростного поезда.

Вопрос обеспечения ВСМ Москва - Петербург высокоскоростными поездами обсуждался на совещании у президента Владимира Путина на площадке ООО "Уральские локомотивы" в феврале. Тогда называлась оценка потребности ВСМ в подвижном составе на уровне 44 поездов.

В начале июля было подписано концессионное соглашение о реализации проекта строительства ВСМ Москва - Петербург. Данный участок станет первым на разветвленной сети высокоскоростного движения.

Концедентом проекта от лица государства выступает Росжелдор, концессионером - ООО "ВСМ Две столицы", которое будет вести строительство магистрали за счет собственных и заемных средств и получит права владения и использования инфраструктурой. Учредителем компании-концессионера выступило созданное правительством Москвы АО "УК ВСМ Две столицы" и ЗАО "Лидер". Реализация проекта будет вестись при участии ОАО "РЖД", Сбербанка совместно с синдикатом российских банков, Фонда национального благосостояния и регионов-участников проекта.

По данным "Синары", стоимость проекта строительства ВСМ составляет 2 трлн рублей, при этом 228 млрд рублей потребуется на создание высокоскоростного подвижного состава. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на 2030 год.

ВСМ Москва - Санкт-Петербург пройдет по территории шести регионов и свяжет Москву, Петербург, Московскую, Тверскую, Новгородскую и Ленинградскую области. Протяженность магистрали составит 679 км. Поезда смогут развивать скорость до 400 км/ч.